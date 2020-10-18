وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-10-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفرع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشغل رسومات أول (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص تصميم الرسومات، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– مساعد إداري ثانٍ (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 1 ربيع الأول 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 7 ربيع الأول 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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