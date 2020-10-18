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#وظائف للجنسين بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر وظائف تقنية شاغرة للرجال والنساء في مدينة الرياض.
الوظائف المعلنة بالمسميات والشروط التالية:
- محلل نظم System Analyst: بكالوريوس تخصص نظم معلومات أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أداء الأنظمة والتقارير.
- مطور أندرويد , Android Developer: بكالوريوس تخصص نظم معلومات، هندسة حاسب، علوم حاسب أو ما يعادلهم وخبرة 3 سنوات في تطوير تطبيقات أندرويد.
- مصمم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم , UI/UX Designer: بكالوريوس علوم حاسب أو ما يعادله وخبرة 3 سنوات في التصميم باستخدام أحد البرامج , Photoshop, XD, illustrator, Balsamiq
ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتوفر الشروط والمهارات المطلوبة للوظيفة.
وسيتم التقديم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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