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وظائف شاغرة : القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

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قال وزير القوي العاملة والهجرة والتدريب محمد سعفان بأن وزارة القوي العاملة تعمل جاهدة على توفير فرص العمل الشاغرة للشباب من الجنسين، مشيراً إلى أن وزارة القوي العاملة قد استطاعت توفير 2442 فرصة عمل للشباب من الذكور والإناث برواتب مجزية تبدأ من 1200 جنيه وحتى تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن والوظائف المتوفرة في 51 شركة ومصنع خاص.

الوظائف المطلوبة ورابط التقديم في الوظائف المعلن عنها :-

قال وزير القوي العاملة بأن تلك الوظائف المتاحة يمكن للشباب من الذكور والإناث التقديم عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج طالبي العمل، حيث أنه سوف يتم ترشيح المتقدمين على تلك الوظائف وفقاً للمؤهل الحاصل عليه المتقدم وأيضاً وفقاً لخبراتهم المسجلة بالبرنامج.

وأشار وزير القوي العاملة بأن الوظائف المطلوبة متنوعة في مختلف التخصصات والمؤهلات وبرواتب مجزية وهذه الوظائف هي:-

فرص العمل المتوافرة العدد
فرد أمن 600
عامل انتاج 515
عامل خياطة 476
مشرف أمن 162
فنى لحام 56
فنى دوكو 50
فنى خراطة 20
فنى براده 20
فنى فيبر 20
مندوب مبيعات 13
عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة 30
مهندس صيانة PLC  
مهندس جودة  
مهندس انتاج  
مسئول مبيعات  
مدير إنتاج ميكانيكا الراتب 15000 جنيه
عضو فريق  
كاشير  
عمال سنجر  

يمكن معرفة باقي الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة القوي العاملة والرواتب الخاصة بتلك الوظائف من خلال الاعلانات التالية:-

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 1

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 2

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 3

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 4

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 5

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 6

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القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 7

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 8

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 9

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 10

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 11

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 12

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 13

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 14

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 15

القوى العاملة تعلن عن 2442 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه 16

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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