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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من ينبع، وجازان، والرياض، والجبيل.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس الشؤون المالية (ينبع).
– محلل مالي (جازان).
– مستشار التعلم والتطوير (الرياض).
– رئيس التطوير المؤسسي (الرياض).
– مستشار رئيسي/ إدارة المواهب (الرياض).
– فني محلل (الجبيل).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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