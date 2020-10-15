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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي
لحمَلة درجة البكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وخميس مشيط.
تفاصيل وظائف شركة المراعي:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الخدمات اللوجستية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة الهندسية، أو أي مجال ذي الصلة.
– فني محاسبة/ المبيعات (خميس مشيط): الدرجة الجامعية في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف شركة المراعي:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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