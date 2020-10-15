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#وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد في 3 مدن
لحملة درجة البكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
تفاصيل وظائف مجموعة الراشد:
وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس مبيعات (الرياض، وجدة، والدمام).
– ممثل مبيعات أول (جدة).
– محاسب (الدمام).
التقديم على وظائف مجموعة الراشد:
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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