وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو لأعمال الخليج

2020-10-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو لأعمال الخليج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الخفجي.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو لأعمال الخليج:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو سكرتارية تنفيذية)، أو ما يعادلها.

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– محلل التوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– محلل التعويضات والمزايا: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف إدارية شركة أرامكو لأعمال الخليج:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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