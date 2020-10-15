فتح باب القبول على وظائف مديرية الدفاع المدني

2020-10-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول)، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– وكيل رقيب (ميداني).

– وكيل رقيب (إداري).

– وكيل رقيب (فني).

– عريف (ميداني منسق عمليات).

– عريف (إداري).

– جندي أول (ميداني مسعف).

– جندي أول (فني صيانة منشآت).

– جندي أول (فني اتصالات).

– جندي أول (فني حاسب آلي).

– جندي أول (فني مختبرات طبية).

– جندي أول (فني صيانة آليات ومركبات).

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– جندي أول (فني مراقب إنشاءات).

شروط وظائف المديرية العامة الدفاع المدني:

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألّا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

التقديم على وظائف الدفاع المدني:

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2 ربيع الأول 1442هـ، وحتى يوم السبت الموافق 7 ربيع الأول 1442هـ، وذلك عبر منصة (أبشر توظيف).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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