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2020-10-10 وظائف بعدة مسميات لدى البنك السعودي الفرنسي متابعات الخليج 365 - الرياض طرح البنك السعودي الفرنسي وظائف شاغرة بعدة مسميات منها مدير العلاقات المصرفية المسبقة، ومدير العلاقات المصرفية المميزة، ومدير مبيعات وحلول تمويل التجار. واشترط على المتقدم لشغل الوظائف ما يلي: – أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة مثل إدارة الأعمال والمبيعات والتسويق Advertisements – إجادة اللغة الإنجليزية والعربية – توافر خبرة في المجال ذات الصلة بالوظيفة. وأضاف أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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