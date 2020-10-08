وظائف شاغرة للنساء في التعاونية للتأمين

2020-10-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “تنفيذي المبيعات عبر الهاتف”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

شروط وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف متاحة للخريجات من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

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التقديم على وظائف التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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