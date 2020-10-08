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2020-10-08 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع للعمل بفروع الشركة في الجبيل والرياض متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض. تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية: وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي أول تطبيقات أعمال تقنية المعلومات (الجبيل). – أخصائي أول مركز البيانات (الجبيل). – أخصائي ثانٍ كهرباء (الجبيل). Advertisements – أخصائي ثانٍ الصيانة الكهربائية (الجبيل). – مهندس ثالث العمليات الكيميائية (الرياض). التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية: وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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