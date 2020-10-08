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#وظائف قيادية شاغرة في رئاسة شؤون الحرمين
بالمراتب العليا عن طريق نقل الخدمات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفتين شاغرتين بالمراتب العليا، عن طريق نقل الخدمات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– مدير عام التشغيل والصيانة (المرتبة الرابعة عشرة).
– مدير عام الدراسات والمشاريع (المرتبة الثالثة عشرة).
شروط وظائف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين:
وبينت الرئاسة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن لا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية.
– أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز.
– توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
التقديم على وظائف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين:
وأوضحت الرئاسة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 24 صفر 1442هـ، ويستمر حتى تاريخ 28 صفر 1442هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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