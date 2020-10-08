وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– مدير إنشاءات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البناء، هندسة البناء).

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– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير أعمال البناء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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