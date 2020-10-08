20 وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-10-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرفة تمريض (عدد وظيفتين).

– رئيسة تمريض (عدد 6 وظائف).

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– أخصائية تمريض (عدد 11 وظيفة).

– أخصائي أمراض الدم والأورام.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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