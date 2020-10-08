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#وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع نيوم
للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
تفاصيل وظائف مشروع نيوم:
وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول تصنيع المواد الغذائية والمكونات الوظيفية: شهادة الدكتوراه أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.
– مساعد قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف مشروع نيوم:
وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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