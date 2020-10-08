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#وظائف إدارية وهندسة شاغرة لدى الخليجية للتأمين
في عدد من التخصصات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف الشركة الخليجية العامة للتأمين:
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول فحص الامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.
– مهندس شبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الشبكات).
التقديم على الشركة الخليجية العامة للتأمين:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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