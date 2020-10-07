وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى دله

2020-10-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مستشفى دله:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تقني تخطيط صدى القلب: شهادة البكالوريوس في تخصص تخطيط صدى القلب، أو ما يعادلها.

– أمين الصندوق (للسعوديين): شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مندوب مبيعات الصيدلة: شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة مستشفى دله:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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