- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى دله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى دله
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة مستشفى دله:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تقني تخطيط صدى القلب: شهادة البكالوريوس في تخصص تخطيط صدى القلب، أو ما يعادلها.
– أمين الصندوق (للسعوديين): شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مندوب مبيعات الصيدلة: شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة مستشفى دله:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى دله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.