- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في محافظة الخبر.
تفاصيل وظائف شركة سيمينس:
وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم تحليلات العمليات.
– رئيس تنفيذي لمشروع لأتمتة العمليات.
– مدير المبيعات العمودية للنفط والغاز.
التقديم على وظائف شركة سيمينس:
وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.