وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2020-09-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض أول/ وحدة الرعاية الصحية السلوكية.

– طبيب أخصائي أمراض النساء والتوليد.

– أخصائي بصريات.

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– أخصائي أشعة.

– طبيب الجلدية.

– أخصائي تحقيقات التدقيق.

– أخصائي هندسة إكلينيكية.

– ممرض أول/ العمل والتسليم.

– ممرض/ مركز حديثي الولادة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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