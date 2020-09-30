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#وظائف قيادية شاغرة لدى شركة إميرسون
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– المدير الإقليمي/ تنفيذ الخدمة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
– مدير هندسة نظام التحكم المتكامل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الإلكترونية).
التقديم على وظائف شركة إميرسون الدولية:
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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