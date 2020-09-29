شكرا لقرائتكم 24 وظيفة فنية شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-30 24 وظيفة فنية شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (24) وظيفة فنية شاغرة للرجال، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتخصص (فني صيانة الأجهزة الملاحية)، من حمَلة شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم، تقنية المعلومات والحاسب الآلي، تكنولوجيا الإلكترونيات)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة. شروط وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية: وأبرزت الشركة أن الشروط المطلوبة هي: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – حاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة. – ألا يقل المعدل عن 2.5 من 4 أو ما يعادلها. – إتقان اللغة الإنجليزية. Advertisements – اجتياز الكشف الطبي. – اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية. – الاستعداد لإنهاء التدريب بمدينة جدة لمدة (6) أشهر. – اجتياز فترة البرنامج بنجاح حسب إجراءات وسياسات الشركة. – الاستعداد للعمل في أي مدينة داخل المملكة. التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية: وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 24 وظيفة فنية شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.