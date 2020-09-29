وظائف قيادية شاغرة لدى شركة ياسرف

2020-09-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– رئيس قسم إدارة المخاطر والتأمين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

– رئيس قسم تمويل الشركات وإدارة النقد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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