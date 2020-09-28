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#وظائف شاغرة للجنسين بهيئة التخصصات الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدقق داخلي أول”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
وأبرزت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2020م.
وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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