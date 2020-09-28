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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نادك
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة نادك:
وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تصدير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات).
– مسؤول تطوير الأنظمة: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات.
التقديم على وظائف شركة نادك:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في نادك، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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