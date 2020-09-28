وظائف فنية شاغرة لدى شركة محركات الطائرات

2020-09-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة عن توفر وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “فني المختبر والتنظيف الكيميائي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

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شروط وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت شركة محركات الطائرات، المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح الشامل للمحركات بالمنطقة، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص المواد الكيميائية، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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