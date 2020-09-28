وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

2020-09-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب مشروع (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

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– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو التكنولوجيا)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير أول واجهة المستخدم الخدمات الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الصناعي، التصميم الجرافيكي)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير مساعد التصميم الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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