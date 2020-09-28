وظائف إدارية شاغرة في شركة المياه الوطنية

2020-09-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المياه الوطنية:

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ محاسب العمليات المالية.

– منسق رئيسي العمليات المالية.

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– محلل/ محاسب العمليات المالية.

– أخصائي/ محاسب رئيسي العمليات المالية.

– منسق العمليات المالية.

– محلل/ محاسب أول العمليات المالية.

– منسق أول العمليات المالية.

التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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