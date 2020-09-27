وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

2020-09-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “منسق التدريب”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

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شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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