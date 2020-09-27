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#وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “منسق التدريب”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.
شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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