وظائف شاغرة للجنسين بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

2020-09-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وأكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، وكلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري أمراض نساء وولادة.

– معيد إدارة معلومات صحية.

– محاضر إدارة المعلومات الصحية (عدد وظيفتين).

– محاضر خدمات طبية طارئة.

– محاضرة صحة الفم والأسنان (عدد وظيفتين).

– محاضرة تمريض (عدد وظيفتين).

– أستاذ مساعد تمريض (للنساء).

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– محاضر تقنية التخدير (للنساء).

– أستاذ مساعد تقنية التخدير.

– أستاذ مشارك رعاية تنفسية.

– أخصائي أول طب نفسي.

– أستاذ مشارك علوم المختبرات الإكلينيكية.

– معيد تقنية الأجهزة الطبية.

– محاضر تقنية أجهزة طبية.

– طبيب أخصائي أول طوارئ.

– أستاذ مساعد تقنية الأجهزة الطبية.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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