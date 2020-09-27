الإمارات تعلن بدء التسجيل في جائزة القمة العالمية للمحتوى الإلكتروني 2020

الأحد 27 سبتمبر 2020

بدأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة جائزة القمة العالمية للمحتوى الإلكتروني لعام 2020، وذلك على المستوى الوطني.



ودعت الهيئة مؤلفي ومبدعي المحتوى الرقمي للمشاركة في المسابقة حيث سيكون تاريخ 30 سبتمبر الجاري آخر موعد للتسجيل.

وتهدف الجائزة إلى تقدير ومكافأة المؤسسات العاملة في الدولة على جدارتها وتميزها في تقديم محتوى إلكتروني رقمي متميز لحلول الهاتف المتحرك، تطبيقات الهاتف المتحرك، الأجهزة القابلة للارتداء، الأجهزة اللوحية، حلول الرسائل النصية القصيرة، وصفحات الانترنت المتوافقة مع الهاتف المتحرك، والتي تساهم في تعزيز بيئة معرفية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات.

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ويمكن للمؤسسات والأفراد ممن يمتلكون محتوى رقميا مميزا المشاركة عن طريق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

يشار الى أن مسابقة القمة العالمية للمحتوى الرقمي تتضمن 8 فئات تعكس في مجملها القضايا الاجتماعية الأكثر أهمية في الحياة اليومية على مستوى العالم، علما أن عملية التقييم تعتمد على مفهوم التميز في المحتوى والإبداع والابتكار في تطوير التطبيقات على اختلاف أنوعها.

وتشمل المسابقة بالإضافة إلى فئة الحكومة والبيانات المفتوحة، فئات البيئة والصحة، والعلوم والتعليم، والترفيه والألعاب، والسياحة والثقافة، والإعلام والصحافة، والأعمال والتجارة الإلكترونية، والشمولية والمشاركة الإلكترونية.