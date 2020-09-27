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2020-09-27 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صلة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة صلة عن فتح باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية: 1- المسمى الوظيفي : أخصائي تطوير الأعمال. 2- الشروط : Advertisements – بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات . – مهارات ممتازة في التواصل . – مهارات تحليلية ممتازة . وحول موعد التقديم ، وأوضحت شركة صلة أن التقديم متاح حاليا، وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي من (هنـا).

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