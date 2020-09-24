شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية وفنية شاغرة في سبكيم للبتروكيماويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-24 #وظائف هندسية وفنية شاغرة في سبكيم للبتروكيماويات متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية. تفاصيل وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات: وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مهندس معدات دوارة. Advertisements – مهندس تنفيذ. – مشغل التحميل وأنظمة الإغلاق (عدد وظيفتين). – محلل/ مخطط لوجستيات الشحن. – مشرف الأجهزة. التقديم على وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات: وأوضحت شركة سبكيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف هندسية وفنية شاغرة في سبكيم للبتروكيماويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.