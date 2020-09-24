وظائف شاغرة : براتب 4000 جنية| وظائف خالية بشركة رياضكو العالمية للأثاث لجميع المؤهلات

تعلن شركة رياضكو العالمية للأثاث ” بالمنطقة الصناعية الأولي بالعبور – صيانة أمون – مصنع رياضكوا أمام رويال للسيراميك” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من فنيين ومراقبين وعمال وأمناء مخازن وسائقين ونجارين، وغيرها من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك حسب إعلانات وظائف وزارة القوى العاملة لشهري سبتمبر وأكتوبر 2020، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة رياضكو العالمية للأثاث

مطلوب عدد 5 مراقب جودة، جماعة عمالية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 5 مندوب تخليص، ويشترط مؤهلات فوق متوسط، براتب يبدأ من 2200 إلى 2500 جنية. مطلوب عدد 5 أمين مخزن، براتب يبدأ من 2800 إلى 3000 جنية. مطلوب عدد 10 فني تركيبات خارجية، براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 10 نجار، برتب يبدأ من 3000 إلى 3500 جنية. مطلوب عدد 5 فني إنتاج، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 5 فنى صيانة، مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 2500 إلى 3000 جنية. مطلوب عدد 5 فني تجميع وتغليف، مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 2500 إلى 3000 جنية. مطلوب عدد 5 فني ألومنيوم، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 5 فني لحام، براتب يبدأ من 3000 إلى 3500 جنية. مطلوب عدد 5 فني تشغيل ماكينة تنجيد، براتب يبدأ من 3500 إلى 4000 جنية. مطلوب عدد 5 منجد، براتب يبدأ من 3500 إلى 4000 جنية. مطلوب عدد 15 عامل مخزن، براتب يبدأ من 2200 إلى 2500 جنية. مطلوب عدد 15 عامل تحميل، السن لا يزيد عن 35 سنة، براتب يبدأ من 2200 إلى 2500 جنية. مطلوب عدد 5 سائق درجة ثانية وثالثة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 3000 جنية.

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الشروط والمزايا وطرق التقديم

يشترط لجميع الوظائف مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية وحوافز وتأمينات، ولمن يرغب يرجى التقدم للوظائف من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01094888738 – 01011322262