وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية في 8 مدن

2020-09-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية “Tabuk Pharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة، على مسمى “ممثل طبي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والدمام، والخبر، والأحساء).

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شروط وظائف شركة تبوك الدوائية:

وبينت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حملة درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، مع وجود خبرات سابقة، ووجود بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

التقديم على وظائف شركة تبوك الدوائية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 سبتمبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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