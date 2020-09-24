- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية في 8 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية في 8 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية “Tabuk Pharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة، على مسمى “ممثل طبي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والدمام، والخبر، والأحساء).
شروط وظائف شركة تبوك الدوائية:
وبينت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حملة درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، مع وجود خبرات سابقة، ووجود بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.
التقديم على وظائف شركة تبوك الدوائية:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 سبتمبر 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية في 8 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.