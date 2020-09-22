وظائف شاغرة : لجميع المؤهلات| مئات الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري سبتمبر وأكتوبر 2020

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أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن مئات الوظائف الشاغرة من خلال النشرة القومية لتشغيل لشهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والدبلومات، بالإضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل، برواتب مجزية وحوافز وتأمينات، للعمل في مختلف محافظات الجمهورية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض اهم الوظائف المعلنة كالتالي:-
وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري سبتمبر وأكتوبر 2020
- تعلن شركة سي أي للتمويل الاستهلاكي 79 مصر حلوان الزراعي بالمعادي، عن حاجتها إلى 500 مسئول مبيعات خارجية من الجنسين.
ويشترط بكالوريوس تجارة إدارة أعمال أو مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 27 سنة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وحوافز وعمولات، للعمل في جميع محافظات الجمهورية، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01272278515 – 0122418026.
- تعلن مجموعة شركات بدوى للتجارة والصناعة بالعاشر من رمضان” المنطقة الصناعية الثالثة – خط 3 بجوار عرف بالشرقية” عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-
- مطلوب عدد 4 مساعد إنتاج، يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة.
- مطلوب عدد 2 فني مكابس.
- فني حدادة.
- فني لحام co2
ويشترط مؤهلات متوسطة وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، والراتب حسب الخبرة، وتوفر الشركة مواصلات من والى الشركة بالقاهرة والشرقية، وللتواصل من خلال الأرقام التالية: 01012305500
- تعلن مستشفى بن سينا ” العاشر من رمضان ارض المستشفيات أمام نادى العاشرة” عن فتح باب التعيين لشغل الوظائف التالية:-
- مطلوب عدد 2 موظف استعلامات بكالوريوس تجارة، براتب 1750 جنية.
- مطلوب عدد 2 مراقب امن، ويشترط مؤهل متوسط براتب 1500 جنية، وان لا يزيد السن عن 35 سنة.
- مطلوب عدد 3 عمال خدمات، ولا يشترط مؤهل، براتب 1750 جنية، وان لا يزيد السن عن 45 سنة.
ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01018045444
وظائف آخري:
- مطلوب عدد 5 عمال إنتاج تعبئة وتحميل فوم، ويشترط مؤهل متوسط وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب يبدأ من 2500 جنية، وذلك للعمل بشركة أية تي سي للصناعات المتكاملة بالعاشر من رمضان.
وتوفر الشركة مواصلات للزقازيق وبلبيس والعاشر من رمضان، وللتواصل من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01224012209
- تعلن شركة البركة جروب للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان، عن رغبتها في تعيين عدد 8 فني نسيج، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل، براتب يبدأ من 3200 جنية.
وتوفر الشركة للراغبين مواصلات من والى ” أبو حماد والعاشر من رمضان وبلبيس والدائري” وللتواصل من خلال الأرقام التالية : 01211168920
- تعلن شركة مصر النور لإنتاج العبوات البلاستيكية بالعاشر من رمضان، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-
- مطلوب عدد 5 عمال نسيج.
- مطلوب عدد 3 عمال خلاط.
- مطلوب عدد 15 سائق، رخصة أولي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة.
يشترط مؤهلات متوسطة، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، والراتب حسب الخبرة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 0154500365
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