وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

2020-09-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب فني/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مسؤول الإمداد/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب فني مكافحة الحرائق/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب فني هياكل/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب الحرب الإلكترونية/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

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– مدرب فني كهرباء ملاحة/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدرب كهربائي/ تدريب المهارات البحرية (الظهران).

– مدير سلامة المنتج (الرياض).

– فني صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران (تبوك).

– مدرب/ مدير الأسلحة (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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