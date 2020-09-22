وظائف شاغرة في فروع شركة مازولا

2020-09-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مازولا، المتخصصة بمجال إنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف شاغرة للرجال، على مسمى “بائع”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية.

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شروط وظائف شركة مازولا:

وبينت شركة مازولا، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين والمقيمين من حملة شهادة الدبلوم في تخصصات: (المبيعات، والتسويق)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة مازولا:

وأوضحت شركة مازولا، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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