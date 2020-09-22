وظائف صحية شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل

2020-09-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدة وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

– سكرتير طبي (عدد 6 وظائف/ للسعوديين).

– طبيب نائب أمراض النساء والولادة.

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي (للسعوديين).

التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/).



شارك الخبر







