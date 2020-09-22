وظائف إدارية شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

2020-09-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “محاسب”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، وبريدة.

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شروط وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.hha.com.sa/ar/job-search-results/).



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