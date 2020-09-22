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#وظائف فنية وإدارية شاغرة في مجموعة الراشد
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.
تفاصيل وظائف مجموعة الراشد:
وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني صيانة آلات ومكائن (الرياض).
– أمين المخزن (الرياض).
– مراسل (الرياض، والدمام).
التقديم على وظائف مجموعة الراشد:
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (http://careers.alrashed.com/ar/jobs.php).
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