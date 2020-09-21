شكرا لقرائتكم غرفة الشرقية تطرح 6 وظائف للمواطنين في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-21 غرفة الشرقية تطرح 6 وظائف للمواطنين في الدمام متابعات الخليج 365 - الشرقية أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر 6 وظائف شاغرة، للعمل في القطاع الخاص بالدمام، تحت مسمى وظيفي” مصمم جرافيك وتسويق ميداني”. Advertisements واشترطت الغرفة على المتقدم لوظيفة مصمم الجرافيك ما يلي: حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية

الأفضلية للسعوديين

إجادة برامج تصميم الجرافيك

القدرة على تصميم التقارير وبوسترات وسائل التواصل الاجتماعي. أما عن شروط التقديم على وظيفة التسويق الميداني فهي: درجة البكالوريوس في التخصص

القدرة على الاتصال والتواصل والإقناع.

حسن المظهر ولبق في الحديث.

وجود سيارة خاصة ورخصة سير للعمل الميداني.

لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية. لمزيد من التفاصيل اضغط الروابط التالية، مصمم جرافيك من (هنـا)، مسوق ميداني “5 وظائف” من (هنـا).

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الشرقية تطرح 6 وظائف للمواطنين في الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.