وظائف قيادية شاغرة في مشروع نيوم

2020-09-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التطوير الحضري: درجة الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو أي مجال ذي الصلة.

Advertisements

– مدير خدمات الأغذية والتجزئة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة المخلفات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مدير الصحة والرفاهية والتكنولوجيا الحيوية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://careers.neom.com/search/)





شارك الخبر







