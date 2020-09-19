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#وظائف شاغرة لدى هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن توفر وظائف شاغرة في الرياض بمسمى مدير التميز المؤسسي.
واشترطت “سدايا”، على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها، وتوفر خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
كما اشترطت على المتقدم أن يكون لديه مهارات القيادة وإدارة المشاريع، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: هنا
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