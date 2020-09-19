وظائف شاغرة : القوى العاملة تعلن عن 6193 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 5500 جنيه

سعياً منها لتوفير فرص عمل شاغرة لجميع المواطنين الباحثين عن عمل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) والتي أدت إلى إغلاق العديد من القطاعات التي كان يعمل فيها عدد كبير من الشباب أو حتى العمل بربع طاقة العمل، والتي أدت إلى تعطل الآلاف من الشباب عن العمل، ولهذا قامت وزارة القوي العاملة والهجرة والتدريب بجهود كبيرة من أجل توفير فرص عمل شاغرة للشباب المتعطل عن العمل، ولهذا أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة والتدريب عن أنها تمكنت من توفير نحو 6193 فرصة عمل لجميع الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل.

6193 فرصة عمل للشباب برواتب تصل إلى 5500 جنيه:-

تقوم وزارة العمل بجهود كبيرة من أجل توفير فرص العمل لجميع الشباب الباحثين عن فرصة عمل سواء في داخل مصر وخارجها، سواء في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أو بالقطاع الحكومي، ونتج عن تلك الجهود تمكن الوزارة من إصدار النشرة القومية للتوظيف، والتي تتضمن نحو 6193 فرص عمل تصل رواتب البعض منها إلى 5500 جنيه.

وتتضمن النشرة القومية للتوظيف أغلب المؤهلات سواء عليا أو متوسطة أو بدون مؤهل، كما أن تلك الوظائف موزعة على أغلب محافظات الجمهورية ويمكن الوصول إلى تلك الوظائف من خلال معرفة الوظيفة المطلوبة، ثم الذهاب إلى مديرية القوي العاملة المعلنة عن تلك الوظائف الشاغرة والتي سوف تتولي عملية التواصل بين الشباب الراغبين في العمل وبين الجهات والمؤسسات الطالبة للعمل، حيث سيتم تحديد الراتب وأيام الإجازات وكل شيء يتعلق بالوظيفة المتعاقد عليها.

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