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2020-09-18 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك. تفاصيل وظائف مشروع نيوم: وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير التطوير/ الأصول العقارية. – قائد التحول الرقمي. – مدير الأعمال المالية. Advertisements – منسق مبادرات قطاع الأغذية. – مدير عمليات أمن تقنية المعلومات. – مدير مشروع. التقديم على وظائف مشروع نيوم: وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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