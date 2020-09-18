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2020-09-18 #وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك. تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة: وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مساعد إداري (الرياض). – مشغل مصنع (الرياض). – مهندس خدمات (تبوك). Advertisements – مسؤول معسكر/ مخيم (الرياض). – فني/ مشرف الخدمات (الرياض). التقديم على وظائف شركة السيف القابضة: وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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