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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
تفاصيل وظائف شركة سيمينس:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف أول البيئة والصحة والسلامة/ مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الصحة والسلامة والبيئة، أو الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي الحسابات (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– مدير مشروع/ حلول الجهد المتوسط (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.
التقديم على وظائف شركة سيمينس:
وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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