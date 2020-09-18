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#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والطائف.
تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف أول التسلح/ التايفون (الطائف).
– مدير المناهج/ الدورات الخارجية (الجبيل).
– مدير المناهج/ أجهزة محاكاة السفن البحرية (الجبيل).
– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).
– أخصائي التعلم والتطوير (الرياض).
– فنيو صيانة الطائرات (عدة مدن).
التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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