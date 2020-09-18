- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تعلن عن 72 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الصحة تعلن عن 72 وظيفة شاغرة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت وزارة الصحة، عن توفر عدد (72) وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي غير طبيب (مختبر)”؛ وذلك للعمل بعدد من مناطق المملكة.
ودعت وزارة الصحة الراغبين ممن يحملون المؤهلات المطلوبة إلى التقديم على تلك الوظائف واجتياز المقابلة الشخصية والتسجيل عبر نظام جدارة لمدة (5) أيام، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020م، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن عن 72 وظيفة شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.