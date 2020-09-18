وزارة الصحة تعلن عن 72 وظيفة شاغرة

2020-09-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر عدد (72) وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي غير طبيب (مختبر)”؛ وذلك للعمل بعدد من مناطق المملكة.

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ودعت وزارة الصحة الراغبين ممن يحملون المؤهلات المطلوبة إلى التقديم على تلك الوظائف واجتياز المقابلة الشخصية والتسجيل عبر نظام جدارة لمدة (5) أيام، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020م، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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