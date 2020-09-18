وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/9/2020

وظائف جريدة الوسيط لكافة متابعينا على موقع مصر فايف، حيث نواصل من خلال خدمة الوظائف الخالية عرض مختلف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، ونستعرض اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 عرض عدد جديد من وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية.

نستمر في تقديم جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/9/2020، والتي تتضمن مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة ودبلومات وبدون مؤهل، للعمل بكبرى الشركات والهيئات والمؤسسات والمكاتب التجارية، ونستعرض الآن عدد من أهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط.

إعلانات وظائف جريدة الوسيط الجمعة 18/9/2020

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال الديكور والأثاث المكتبي. مطلوب سائقين لمدرسة بالهرم. فرص عمل بشركة تجارية كبرى بمدينة نصر. مطلوب مندوبين للهمل فورا بشركة شحن دولي. وظائف خالية بشركة خامات تعدينية. مطلوب محاسبين للعمل بمكتب محاسبة. وظائف خالية بمكتب هندسي بالمهندسين. مطلوب عمال للعمل بمستشفى استثماري كبرى. وظائف خالية بمصنع ملابس بحلوان. وظائف خالية بركة مقاولات كبرى. مطلوب مهندسين لشركة هندسية كبرى.

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ونعرض الآن عدد من صور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/9/2020

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